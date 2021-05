28. runde i Superligaen: Mestrene holder stædigt fast i deres titel med revanche mod FC Nordsjælland

Superligaen Runde 28 Fredag AC Horsens- Vejle 3-3 AaB-Lyngby 4-0 Søndag 14.00 SønderjyskE-OB 1-0 16.00 Randers FC-Brøndby 4-2 18.00 FCM-FC Nordsjælland 3-0 Mandag 19.00 FCK-AGF (TV3 +)





FC Midtjylland-FC Nordsjælland 3-0

1-0 Alexander Scholz (22, str.), 2-0 Pione Sisto (24), 3-0 Frank Onyeka (77)

Der var aldrig tvivl om udfaldet, da FC Midtjylland søndag aften tog en sikker sejr på 3-0 hjemme mod FC Nordsjælland i Superligaen.

Dermed udnyttede mesterskabsfavoritterne, at Brøndby tidligere på søndagen havde tabt 2-4 i Randers. Således fører FCM nu Superligaen med fire point ned til vestegnsklubben med fire runder igen.

Sejren blev grundlagt i første halvleg, hvor Alexander Scholz og Pione Sisto slog til med to minutters mellemrum.

I anden halvleg stadfæstede Frank Onyeka sejren.

FCM’s præstation var endnu stærkere, end cifrene antyder. Midtjyderne misbrugte enorme chancer kampen igennem, og FCN må se sig heldige med kun at tabe med tre mål.

FCM kom flyvende ud til kampen, og gæsterne blev presset i bund fra første fløjt.

Hjemmeholdets fysik og sikre boldomgang skabte chance på chance, men det var først, da en FCN-forsvarer havde en hånd på bolden, at værterne bragte sig foran.

Forsvarskrumtappen Alexander Scholz eksekverede straffesparket stensikkert til 1-0.

To minutter senere udbyggede Pione Sisto så føringen til 2-0 med et frækt lob og sikrede, at FCM fik et endnu bedre udbytte af en halvleg, hvor FCN ikke fik et ben til jorden.

Efter pausen fik FCN lov til at være mere på bolden uden dog at spille sig til nævneværdige chancer.

Derimod fortsatte midtjyderne det chanceskabende spil. Anders Dreyer bragede et frispark på overliggeren, mens Sory Kaba sendte returen over mål.

Kaba hoppede højest, men blev presset bagfra. Angriberen forsøgte at dirigere bolden over stregen med brystkassen, men det lykkedes ikke for ham.

Et kvarter før tid lukkede Frank Onyeka endegyldigt kampen, da han prikkede en flad aflevering i mål til 3-0.

Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Randers-Brøndby 4-2

0-1 Hjørtur Hermansson (16), 1-1 Tosin Kehinde (29), 2-1 Vito Hammershøj-Mistrati (46), 3-1 Vito Hammershøj-Mistrati (49), 3-2 Simon Hedlund (73, str.), 4-2 Tobias Klysner (87)

Med det første superliganederlag til Randers siden 2014 led Brøndbys guldchancer et alvorligt knæk, da holdet blev sendt hjem fra Kronjylland med 2-4.

Nederlaget blev især en realitet på grund af en forrygende start på anden halvleg af Randers, som gjorde det svært for et ellers chanceskabende Brøndby-mandskab at få point med fra opgøret.

Brøndby er fortsat på andenpladsen med 52 point, hvilket er et point efter FC Midtjylland, som kan trække fra med en sejr senere søndag over FC Nordsjælland.

Randers derimod er stadig sekser, men spiller sig med sin første sejr i mesterskabsspillet op på 36 point.

Første halvleg var i store træk meget lige, men Brøndby virkede som det hold, der havde lettest ved at komme til chancer.

Efter få tilbud lykkedes det Brøndby-forsvarer Hjörtur Hermannsson at heade gæsterne i front i det 16. minut, da han kom først på et hjørnespark fra højre side.

Brøndby havde enkelte optræk herefter til 2-0, men det var i stedet nigerianske Tosin Kehinde, som bragte balance i regnskabet for Randers efter 29 minutter.

Mere skete der ikke for alvor før pausen, men Randers’ Vito Hammershøy-Mistrati satte ny gang i løjerne i anden halvlegs første tre minutter.

Den 28-årige profil bragte nemlig først hjemmeholdet på 2-1 i anden halvlegs første minut, og bare to minutter gjorde han det også til 3-1 på straffespark.

Brøndby lagde herefter et tungt pres på hjemmeholdet, og gæsterne lykkedes efter et par misere og et brændt straffespark af topscorer Mikael Uhre at få skabt spænding i opgøret.

Det skete, da svenske Simon Hedlund i det 73. minut løb bag om Randers-forsvaret og scorede til 2-3.

Comebacket udeblev dog, og i stedet lukkede indskifteren Tobias Klysner til 4-2 med få minutter tilbage.

Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

SønderjyskE-OB 2-0

1-0 Emil Holm (61), 2-0 Emil Frederiksen (90+)

SønderjyskE sikrede sig en ny sæson i Superligaen, da klubben søndag slog OB med 2-0 på hjemmebane i nedrykningsspillet.

Med fire runder tilbage af sæsonen kan Lyngby således ikke længere hente SønderjyskE, der har 13 point mere end det sjællandske mandskab.

Samtidig lykkedes det også endelig for SønderjyskE at besejre OB igen. Det var ikke sket siden slutningen af april 2018.

Svenske Emil Holm brød den negative stime for SønderjyskE med et flot langskudsmål i anden halvleg, hvor også det andet mål faldt.

Trods nederlaget har OB fin afstand til bunden. Der er syv point ned til Lyngby og 12 point tilbage at spille om.

Allerede tidligt i opgøret stod det klart, at der trods sikker afstand til nedrykningsstregen ikke blev gamblet hos nogen af holdene, der begge stillede op med fem forsvarsspillere.

Spillet var langsomt, og der var ikke villighed til at skabe overtal i nærheden af modstanderens felt hos hverken SønderjyskE eller OB.

Derfor opstod der heller ikke en eneste stor chance i de første 45 minutter, hvor OB-angriberen Bashkim Kadrii havde det bedste forsøg fra kanten af feltet.

Til gengæld ændrede kampen fuldstændig karakter efter pausen.

Begge hold havde store chancer i de indledende minutter, men det var først efter en times spil, at et forrygende langskud fra den svenske forsvarsspiller Emil Holm strøg i mål til sønderjysk føring.

Efterfølgende formåede OB at lægge et solidt pres.

Otte minutter før tid fik udeholdet også skovlet bolden i mål efter et hjørnespark. Men dommer Jakob Kehlet underkendte scoringen for et frispark i en klump af spillere.

SønderjyskE red stormen af, og i overtiden lukkede Emil Frederiksen kampen, da han med en afslutning fra venstre side af feltet scorede til 2-0.