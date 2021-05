28. runde i Superligaen: Sønderjyder sikrer sig overlevelse i ligaen efter sejr over OB

Superligaen Runde 28 Fredag AC Horsens- Vejle 3-3 AaB-Lyngby 4-0 Søndag 14.00 SønderjyskE-OB 1-0 16.00 Randers FC-Brøndby (Canal 9) 18.00 FCM-FC Nordsjælland (TV3 Sport) Mandag 19.00 FCK-AGF (TV3 +)





SønderjyskE sikrede sig en ny sæson i Superligaen, da klubben søndag slog OB med 2-0 på hjemmebane i nedrykningsspillet.

Med fire runder tilbage af sæsonen kan Lyngby således ikke længere hente SønderjyskE, der har 13 point mere end det sjællandske mandskab.

Samtidig lykkedes det også endelig for SønderjyskE at besejre OB igen. Det var ikke sket siden slutningen af april 2018.

Svenske Emil Holm brød den negative stime for SønderjyskE med et flot langskudsmål i anden halvleg, hvor også det andet mål faldt.

Trods nederlaget har OB fin afstand til bunden. Der er syv point ned til Lyngby og 12 point tilbage at spille om.

Allerede tidligt i opgøret stod det klart, at der trods sikker afstand til nedrykningsstregen ikke blev gamblet hos nogen af holdene, der begge stillede op med fem forsvarsspillere.

Spillet var langsomt, og der var ikke villighed til at skabe overtal i nærheden af modstanderens felt hos hverken SønderjyskE eller OB.

Derfor opstod der heller ikke en eneste stor chance i de første 45 minutter, hvor OB-angriberen Bashkim Kadrii havde det bedste forsøg fra kanten af feltet.

Til gengæld ændrede kampen fuldstændig karakter efter pausen.

Begge hold havde store chancer i de indledende minutter, men det var først efter en times spil, at et forrygende langskud fra den svenske forsvarsspiller Emil Holm strøg i mål til sønderjysk føring.

Efterfølgende formåede OB at lægge et solidt pres.

Otte minutter før tid fik udeholdet også skovlet bolden i mål efter et hjørnespark. Men dommer Jakob Kehlet underkendte scoringen for et frispark i en klump af spillere.

SønderjyskE red stormen af, og i overtiden lukkede Emil Frederiksen kampen, da han med en afslutning fra venstre side af feltet scorede til 2-0.

Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

AaB-Lyngby 4-0

1-0 Lucas Andersen (11), 2-0 Tom van Weert (45), 3-0 Tim Prica (80), 4-0 Tim Prica (88)

Lyngby kan allerede i næste runde af Superligaen rykke ned, efter at holdet fredag tabte 4-0 i Aalborg til et fantastisk veloplagt AaB-mandskab.

Mens Lyngby tabte og fortsat har 25 point, fik Vejle nemlig tidligere fredag med 3-3 et enkelt point i Horsens, og de kongeblå har altså nu otte point op til både Vejle og OB på den anden side af nedrykningsstregen.

Lyngby kan altså med et nederlag til Horsens i næste runde og sejre til Vejle og OB rykke ned. OB har desuden yderligere en kamp i hånden på søndag.

AaB ligger derimod med sejren godt til på nedrykningsspillets førsteplads med 39 point for 28 kampe, da Sønderjyske, som møder OB søndag, er fire point efter på andenpladsen.

Hjemmeholdet var her, der og alle vegne i første halvleg, og 2-0 ved pausen var næsten for lidt set ud fra spil og chancer.

Et højt pres holdt Lyngby nede, og allerede i det 11. minut kom AaB foran 1-0, da anfører Lucas Andersen fangede Lyngby-målmand Thomas Mikkelsen på mellemhånd og flot lobbede bolden over ham.

Herefter holdt aalborgenserne speederen i bund, og kun et underkendt offside-mål og to stolpeskud var skyld i, at fordoblingen først blev en realitet lige før pausen.

Det mål kunne hollandske Tom van Weert notere sig for, da han fra tæt hold afsluttede et flot angreb, der splittede Lyngby-forsvaret ad.

Bundholdet fra Lyngby så bedre ud i anden halvleg, men trods enkelte tilbud var der bare klasseforskel på de to hold.

AaB-offensiven var da heller ikke færdig med at underholde hjemmepublikummet, og indskiftede Tim Prica sørgede i de sidste ti minutter for både 3-0 og 4-0.

Den unge svensker scorede først med et lille elegant chip, hvorefter han med en kølig inderside efter et koks i Lyngby-forsvaret lukkede kampen definitivt.

Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Horsens-Vejle 3-3

1-0 Louka Prip (str. 26), 2-0 Louka Prip (str. 45), 3-0 Lirim Qamili (52), 3-1 German Onugkha (63), 3-2 German Onugkha (85), 3-3 German Onugkha (90)

AC Horsens rykker ud af Superligaen, efter at klubben fredag smed en 3-0-føring og måtte nøjes med uafgjort mod lokalrivalen Vejle Boldklub.

Østjyderne kunne ikke tåle at smide point, og længe så det ud til, at de hjemme på Casa Arena i hvert fald ville udskyde nedrykningen en smule.

Efter 52 minutter var AC Horsens foran 3-0, men Vejle satte en slutspurt ind og scorede tre kasser i kampens afslutning.

Indskiftede German Onugkha stod bag alle Vejles scoringer. Den sidste satte han ind i det sidste minut af den ordinære spilletid.