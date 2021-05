29. runde i Superligaen: Lyngby sendt ned i 1. division efter to målorgier

Superligaen 29. runde Fredag OB-AaB 1-0 Søndag Lyngby-Horsens 3-4 Vejle-Sønderjyske 4-2 16.00 Randers-AGF (TV3 Sport) 18.00 Brøndby-FCM (3+) Mandag 19.00 FCN-FCK (Canal 9) Stillingen

Lyngby - Horsens 3-4

0-1 Jacob Buus (5) 0-2 Louka Prip (14) 0-3 Jacob Buus (56) 1-3 Magnus Warming (72) 2-3 Victor Torp (87) 2-4 Frederik Winther (selvmål 90) 3-4 Christian Jakobsen (90)

Allerede nedrykkede AC Horsens hev søndag Lyngby med sig en tur ned i 1. division.

I Lyngby leverede gæsterne, som rykkede ned i sidste runde, en god indsats og vandt fortjent med 4-3 over et tamt Lyngby-mandskab.

Horsens kom energisk ud til kampen, mens Lyngby ikke fik gang i spillet og må sande, at holdet med nederlaget ikke længere kan undgå nedrykning fra landets bedste fodboldrække.

Med tre runder tilbage er der således 11 point op til Vejle og OB, og derfor må Lyngby med Horsens en tur ned.

Horsens fik en drømmestart på opgøret, da højrebacken Jacob Buus hamrede bolden fladt i nettet fra kanten af feltet efter blot fem minutter, og efter knap et kvarter scorede kantspilleren Louka Prip til 2-0 på straffespark.

Foto: Jens Dresling

Lyngby havde bolden mest, men kunne slet ikke få gang i spillet mod et Horsens-hold, som trods udsigten til en tur i 1. division spillede med stor gejst og intensitet.

Hjemmeholdet kom bedre ud til anden halvleg og fik sat gæsterne under pres, men godt ti minutter efter pausen tog Horsens’ Jacob Buus sagen i egen hånd og scorede et fornemt mål til 3-0.

Lyngby fik reduceret til 1-3 med knap 20 minutter igen ved kantspilleren Magnus Warming, inden midtbanespilleren Victor Torp pyntede på resultatet knap fem minutter før tid med et flot spark.

Hjemmeholdets nedtur nåede sit klimaks, da den indskiftede forsvarsspiller Frederik Winther scorede selvmål til 2-4 i overtiden, inden Lyngby fik reduceret igen før slutfløjt.

Lyngby rykkede op i Superligaen i 2019 efter en samlet playoffsejr over Vendsyssel, der på daværende tidspunkt var at finde på øverste hylde.

I sidste sæson overlevede Lyngby i den bedste række efter en playoffsejr over Hobro, men nu må holdet altså atter en tur ned.

Horsens rykker ud efter fem sæsoner i træk i Superligaen.

Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Vejle - Sønderjyske 4-2

1-0 Allan Sousa (45) 1-1 Emil Holm (straffe 51) 2-1 Saeid Ezatolahi (68) 2-2 Stefan Gartenmann (73) 3-2 Allan Sousa (81) 4-2 Lukas Engel (87)

Med hjælp fra et Lyngby-nederlag sikrede Vejle Boldklub sig søndag en ny sæson i Superligaen, da holdet hjemme besejrede Sønderjyske med 4-2 i Superligaens nedrykningsspil.

Tidligt i kampen stod det klart, at Vejle ville spille kampen på egne præmisser. Vejlenserne sad på spillet kampen igennem og skabte mange chancer.

Især brasilianske Allan Sousa var i hopla, og med to scoringer var han afgørende for, at Vejle trak sig sejrrigt ud af det underholdende opgør.

Med 4-2-sejren står den altså på Superliga igen i næste sæson for Vejle, fordi Lyngby samtidig tabte til Horsens og rykkede ned.

I søndagens opgør satte Vejle sig som sagt hurtigt på spillet. I første halvleg var det især holdets offensive kreatører Allan Sousa og Arbnor Mucolli, der bød sig til med flere gode forsøg.

Til trods for de mange chancer lignede det længe, at første halvleg skulle slutte 0-0.

Men efter 45 minutter kom Allan Sousa gennem Sønderjyske-forsvaret og sendte hjemmeholdet på 1-0.

Anden halvleg startede lige så actionfyldt, som første halvleg sluttede.

Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Efter 50 minutter nedlagde Vejles tyske målmand, Alexander Brunst, Sønderjyskes Peter Buch Christiansen i feltet, hvorefter dommer Mikkel Redder dømte straffespark til gæsterne.

Straffesparket tog svenske Emil Holm sig af, og med et velplaceret spark udlignede han til 1-1 for Sønderjyske.

Selv om Sønderjyske efter scoringen spillede sig mere ind i opgøret, var det Vejle, der efter 68 minutter bragte sig i front på ny.

Her var det hjemmeholdets iranske midtbanespiller Saeid Ezatolahi, der med et skud fra 25 meter hamrede Vejle i front.

Blot fem minutter senere udlignede Stefan Gartenmann, da forsvarsspilleren kom højest på et hjørnespark og headede bolden i mål til 2-2.

Målscoringen sluttede ikke her. Efter 81 minutter kunne Vejle for tredje gang i kampen bringe sig i front.

Igen var det brasilianske Allan Sousa, der var på spil. Med en velplaceret afslutning sørgede han med sit andet mål for at bringe Vejle på 3-2.

Fem minutter senere cementerede indskiftede Lukas Engel sejren for Vejle, da han sendte bolden i målet til 4-2, som også blev kampens slutresultat.

Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

OB - AaB 1-0

1-0 Bashkim Kadrii (45)

I et sandt chancehav tog OB et stort skridt mod at undgå nedrykning fra Superligaen med en sejr på 1-0 mod AaB fredag aften.

På hjemmebane i Odense vandt det fynske mandskab på et mål af Bashkim Kadrii, men kort før slutfløjt fik AaB annulleret et mål for offside efter et VAR-tjek.

Sejren burde dog have været sikret allerede i første halvleg, hvor hjemmeholdet brændte en række store chancer.

OB har nu tre kampe tilbage af sæsonen og 11 point ned til Lyngby lige under nedrykningsstregen, der søndag spiller sin fjerdesidste kamp mod AC Horsens.

Overlevelse har AaB allerede sikret sig.

Fra starten satte et tydeligt veloplagt hjemmehold sig på kampen med et højt pres og hurtige kombinationer i pasningsspillet.

OB spillede sig nemt forbi AaB-spillerne, og det fynske mandskab vadede i chancer. Først reddede AaB’s forsvarer Daniel Granli på stregen, inden det efter 35 minutter var stolpe ud for OB-angriber Bashkim Kadrii.

Længe lignede det, at en særdeles chancerig og underholdende første halvleg skulle ende uden mål, men i tillægstiden stak Kadrii afsted i dybden og prikkede bolden i mål til en fortjent føring til hjemmeholdet.

AaB kom bedre med efter pausen og havde fine muligheder til de to midtbanespillere Kasper Kusk og Martin Samuelsen.

Kort før tid lignede det også, at AaB skulle stjæle sejren fra OB.

Den indskiftede angriber Tim Prica sparkede bolden i mål, men efter et VAR-tjek blev målet annulleret for offside.

Derefter var der panik i OB-feltet, hvor AaB lagde et stort pres. Det lykkedes dog ikke for AaB at få udlignet, og dermed tog OB sejren.