Herfølge vandt det 'billigste' guld, men årets mester kommer ikke langt efter i instabilitetens sæson

På en eller anden måde var det hele ganske symbolsk.

Selv om kalenderen påstod, at det var sent forår, lagde skyerne en grå vinterdyne over stadionet i Silkeborg, mens de trak pletvise byger ind over Søhøjlandet, så regnen til tider føg mod spillerne på banen – båret frem af vindstød så kraftige, at de rev en mægtig tagplade løs og kastede den ind på græsset. Heldigvis uden at ramme nogen.