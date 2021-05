Brøndby på guldkurs: »Jeg ved godt, at det handler om mesterskabet, men vi har ikke noget at tabe«

Før sæsonen havde de ikke turdet tro det, men efter en 2-1-sejr over AGF i et episk drama er Brøndby bare en sejr fra guldet. Det var en aften så stor, at det var svært at finde de rigtige ord.