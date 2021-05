Guld til Brøndby vil øge spændingen i dansk fodbold

Det er interessant at tale med Brøndby-fans for tiden. Det er et stort studie i, hvor meget fodbold kan betyde, når 16 år med flere smertefulde nedture end euforiske succeser langt om længe kan nå sin ende i løbet af et par timer i aften.

En sejr over FC Nordsjælland i sidste runde – foran tusinder af vilde tilskuere – vil gøre Brøndby til dansk mester for første gang siden 2005. Det vil næppe slette minder om to alt for sene mål af Kjartan Finnbogason og en knust gulddrøm i Horsens, om at være et enkelt mål fra at rykke ned i en dunkel sæson og om frygten for konkurser efter blodrøde regnskabstal. Men det vil skubbe den slags mareridt i baggrunden.

Netop derfor er det så interessant at tale med Brøndby-fans for tiden. Egentlig er det svært at beskrive, hvordan de har det, for det er ikke rationalt at være så indædt tilhænger af en fodboldklub. Det er ikke bevidste tanker, det er følelser.

De fortæller, at de mærker en uro i kroppen. Ondt i maven. Kvalme. De fortæller, at frygten for endnu et kollaps er så stor, at de helst håndterer nedturen på forhånd ved at forvente det værste, men håbe på det bedste – de minder hinanden om, at sølv og muligheden for europæisk fodbold også stadig er flot i en sæson, hvor ingen havde regnet med så stor succes. Og de fortæller, at utålmodigheden forvrænger tiden, så timer virker som dage, og dage som uger.

Men nu er øjeblikket altså endelig ved at være her. De har set ærkerivalen, FC København, buldre frem som dansk fodbolds lokomotiv, og de har set FC Midtjylland overhale en smule, mens deres egen storhedstid fra 90’erne har fortonet sig i fortidens tåge og stået tilbage som fjerne kapitler i Superligaens historiebøger. Og de har allerede én gang set drømmene fordufte, da AGF i sidste runde udlignede til 1-1, mens Morten Frendrup fik rødt kort, og den nødvendige sejr pludselige virkede så fjern – indtil Mikael Uhre, sæsonens topscorer, pludselig scorede ud af det blå og atter sendte Brøndby på guldkurs.