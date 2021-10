Brøndby vinder derbyet og forværrer FCK's problemer

Superligaen Runde 13 Fredag Vejle-FC Nordsjælland 2-0 Søndag Brøndby-FC København 2-1 Silkeborg-OB 1-1 16.00 Randers-AGF (Canal 9) 18.00 FC Midtjylland-SønderjyskE (TV3 Sport) Mandag 19.00 AaB-Viborg (TV3 Sport) Stilling, resultater mm. fra Superligaen

Brøndby - FC København 2-1

1-0 Morten Frenderup (23), 2-0 Andreas Maxsøe (str. 57), 2-1 Jonas Wind (64)

Vellykket pres og hurtigt, direkte spil var opskriften, da Brøndby søndag nedkæmpede ærkerivalerne fra FC København med 2-1 i egen hule.

De blågule mestre grundlagde derbysejren på et klassemål af midtbanemotoren Morten Frendrup i første halvleg, inden anfører Andreas Maxsø udbyggede føringen på et straffespark efter pausen.

Et flot mål af Jonas Wind gav FCK en reducering, men tættere på kom Jess Thorups tropper aldrig, og holdet har derfor blot vundet én af sine seneste fem superligakampe.

FCK havde igen-igen problemer med at styre slagets gang centralt, hvor de skadede midtbaneprofiler Carlos Zeca og Rasmus Falks fravær var tydeligt. Gæsterne savnede offensive løsninger og manglede fart til at true Brøndbys bagkæde.

Brøndby udnyttede omvendt sine hurtige spillere til at lægge det første pres og stresse rivalerne til at lave fejl, hvilket resulterede i to scoringer.

Med sejren har Brøndby 18 point for 13 kampe og ligger på sjettepladsen i Superligaen, mens FCK er toer med 25 af slagsen.

Topholdet FC Midtjylland kan søndag aften øge forspringet til FCK til seks point ved at slå Sønderjyske.

Pyroteknik og massevis af røg afbrød kampen i en god håndfuld minutter fra start, og intensiteten fra lægterne forplantede sig til banen.

FCK forsøgte at tage initiativet, men for dårlig kvalitet i pasningsspillet kombineret med Brøndbys velfungerende pres gav værterne mulighed for at spille meget direkte.

I det 23. minut resulterede netop et højt pres i et boldtab fra FCK, og efter to hurtige afleveringer krøllede Brøndby-motoren Morten Frendrup bolden flot op i målhjørnet til 1-0 og sendte tilskuerne i ekstase.

Scoringen gav Brøndby vinger, og selv om FCK før pausen havde bolden mest, var Brøndby klart farligst og kunne godt have scoret yderligere.

FCK kom stærkt ud efter pausen, og Jens Stage sparkede i det 48. minut bolden i nettet ved bageste stolpe, men midtbanespillerens mål blev annulleret for offside efter brug af VAR.

Små ti minutter senere kunne Brøndby i stedet juble, da Andreas Maxsø scorede til 2-0 på et straffespark, som værterne fik efter endnu et aggressivt pres.

FCK-angriberen Jonas Wind svarede igen i det 64. minut, hvor han med fornem teknik pillede et indlæg ned og reducerede til 1-2.

Dermed var det spændende til det allersidste, men trods et afsluttende FCK-tryk og en kæmpe chance til hjemmeholdet, bød kampen ikke på flere mål.

Hovedparten af de 23.754 tilskuere kunne derfor juble over en tiltrængt derbysejr til Brøndby, efter FCK havde vundet de foregående tre dueller mod ærkerivalerne.