Randers dominerer østjysk derby, men skal have hjælp af AGF-selvmål

Superligaen Runde 13 Fredag Vejle-FC Nordsjælland 2-0 Søndag Brøndby-FC København 2-1 Silkeborg-OB 1-1 Randers-AGF 1-0 18.00 FC Midtjylland-SønderjyskE (TV3 Sport) Mandag 19.00 AaB-Viborg (TV3 Sport) Stilling, resultater mm. fra Superligaen

Randers - AGF 1-0

1-0 Frederik Brandhof (selvmål, 19)

Et velspillende Randers-hold burde søndag have vundet med mere end 1-0 over lokalrivalerne AGF i superligakampen, som blev afgjort på et uheldigt selvmål af AGF’s Frederik Brandhof i første halvleg.

Gennem hele kampen var Randers dominerende, og kronjydernes fine kombinationer burde have kastet flere scoringer af sig.

Gæsterne fra Aarhus havde svært ved at finde samme farlighed som værterne, og det blev da heller ikke til nogen scoringer fra gæsterne.

Randers rykker med sejren op på tredjepladsen med 24 point, hvilket bare er ét mindre end FC København på andenpladsen. AGF er nummer otte med 15 point.

Selv om Randers allerede fra start var bedst, var det på lidt af en tilfældighed, at hjemmeholdet kom foran efter små 20 minutter.

Et fint angreb endte i højresiden ved angriberen Nicolai Brock-Madsen, og hans flade indlæg ramte AGF’s Frederik Brandhof så uheldigt, at den gik ind i aarhusianernes mål.

AGF havde svært ved at spille bolden rundt som Randers, men aarhusianerne lykkedes alligevel med at komme frem til enkelte chancer.

Skarpheden udeblev dog, og derfor førte kronjyderne 1-0 ved pausen.

Randers’ offensive udtryk blev næsten kun bedre efter pausen, og hjemmeholdet havde rigeligt med chancer til at fordoble føringen.

I det 75. minut var det også kun få centimeter fra for værterne, da nigerianske Tosin Kehinde ramte undersiden af overliggeren.

AGF formåede ikke at få lagt et ordentligt tryk for udligningen, og Randers virkede til at være et hold i kontrol kampen ud.