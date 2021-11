Wind fik trusler, og Kehinde mødte racisme. Det digitale had omklamrer Superligaen

Det værste var næsten måden, han sagde det på.

Søndag scorede Jonas Wind, stjerneangriberen fra FC København, på et straffespark i 3-0-sejren over Vejle, efter at han for nylig havde brændt fra ellevemeterpletten for første gang i sin seniorkarriere. Egentlig var det bare det, som interviewet i Canal 9’s studie handlede om, da et par henkastede ord pludselig kastede et andet og mere alvorligt skær over snakken.