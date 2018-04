Kevin Magnussen bliver nr. 5 i dramatisk formel 1-løb Sebastian Vettel var presset af Valtteri Bottas til målstregen, da han vandt i Bahrain.

Den danske Formel 1-kører Kevin Magnussen fortsætter med at imponere i denne sæson. Således blev det til en femteplads i Bahrains grandprix i et løb, hvor han startede som nummer seks.

Sebastian Vettel (Ferrari) vandt løbet.

Løbets helt store, dramatiske højdepunkt skete i pitten, da Kimi Räikkönen (Ferrari) ramte en mekaniker og kort efter måtte udgå.

Mekanikeren blev efterfølgende kørt på hospitalet.

Episoden betød, at Magnussen avancerede til syvendepladsen, og kort efter gik to kørere foran Magnussen i pit, og så var danskeren pludselig oppe på femtepladsen, som han holdt frem til det ternede flag.

Inden løbet sagde danskeren, at han ville forsøge at holde sin position på sjettepladsen efter første sving, og det formåede han.

I indledningen udfordrede Magnussen flere gange Pierre Gasly (Toro Rosso), som lå foran.

Det resulterede i flere hårde dueller, hvor der var kontakt mellem bilerne, men franskmanden holdt danskeren bag sig.

Inden Magnussens første pitstop var han omkring halvandet sekund foran Nico Hulkenberg (Renault) på syvendepladsen. Efter begge kørere havde været i pit, var forspringet øget til næsten tre sekunder.

Der var fokus på Haas' pitstops, efter de to fadæser under Australiens grandprix, hvor begge biler udgik efter forfejlede pitstops, men denne gang gik det bedre.

Efter Magnussens andet pitstop befandt han sig bag teamkollega Romain Grosjean, som ikke havde nogen realistisk mulighed for point.

Magnussen forventede derfor, at Grosjean ville lade danskeren komme forbi uden at tabe for meget tid i kampen om point, men det gjorde Grosjean ikke.

Magnussen rasede i holdets radio og sagde: »What the fuck is he doing«.

Problemet løste sig selv, da Grosjean kort efter skulle i pit for anden gang.

Magnussens femteplads indbringer danskeren ti point, hvilket er Magnussens første point i denne sæson.

Det er Magnussens bedste resultat siden oktober 2014, hvor han også blev nummer fem i grandprixet i Sotji.

Samme år sluttede Magnussen på podiet i Melbourne.

Slutplaceringen som nummer fem tangerer Haas' bedste resultat nogensinde.

Magnussen var langt bedre end Grosjean, som sluttede på 15.-pladsen langt uden for pointene.

