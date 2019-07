Lewis Hamilton vinder et britiske grandprix for 6. gang

Den britiske formel 1-kører Lewis Hamilton (Mercedes) vandt søndag det britiske grandprix for sjette gang.

Lewis Hamilton er kongen af Silverstone.

Søndag vandt den britiske Formel 1-kører for syvende gang i 2019, da sæsonens tiende grandprix blev kørt på den traditionsrige bane i byen af samme navn.

Det er Hamiltons sjette sejr på hjemmebanen, og han tager derfor rekorden for flest triumfer i det britiske grandprix, som han tidligere delte med Jim Clark og Alain Prost.

Hamilton vandt søndagens grandprix foran holdkammerat på Mercedes Valtteri Bottas og Ferraris Charles Leclerc.

Med sejren udbygger briten sin føring i den samlede VM-stilling.

Kevin Magnussen og Haas-holdet havde en rædselsfuld dag på Silverstone.

Både danskeren og holdkammerat Romain Grosjean udgik kort inde i løbet, efter at de to var stødt sammen på første omgang og efterfølgende måtte i pit for at få skiftet punkterede dæk.

Dermed missede de to Haas-kørere et ellers yderst underholdende løb, der rangerer som et af de bedste i denne sæson, hvis man ser på drama, overhalinger og sensationer.

Det var især Leclerc, der stod for underholdningen. Den unge Ferrari-kører havde undervejs utallige fantastiske dueller med begge Red Bull-racerne, men til slut var det 21-årige Leclerc, der var bedst og snuppede tredjepladsen efter de uopnåelige Mercedes-racere.

Leclercs tredjeplads blev dog hjulpet godt på vej af søndagens største drama. Det kom, efter at Red Bulls Max Verstappen fik overhalet Ferrari-raceren med Sebastian Vettel bag rattet.

I forsøget på at svare igen kørte Vettel op i bagenden af Verstappen, og begge racere røg ud i gruset. På mirakuløs vis fik de begge gang i bilerne igen, men Verstappen røg ned som nummer fem, mens Vettel måtte i pit og sluttede som nummer 15.

Tyskeren fik efterfølgende en tidsstraf på ti sekunder.