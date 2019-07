Wruum, Wruum! Ny Formel 1 pitstop-verdensrekord på 1,91 sekunder

En, t.... og afsted igen. 1,91 sekunder.

Længere tid tager det ikke af skrifte fire dæk. Altså hvis man er et Red Bull Formel 1-mandskab.

Det er naturligvis en ny verdensrekord. Præcist 0,01 sekund hurtigere end den tidligere verdensrekord, som Red Bull og Williams tidligere har delt mellem sig. Det skriver den officielle hjemmeside for Formula 1.

Agora em vídeo. A @redbullracing quebrou domingo a barreira de 1.91s no pitstop de Gasly. É NOVO RECORD ABSOLUTO na @F1. O anterior record de 1.92 da Williams que já vinha de 2016, foi batido. pic.twitter.com/GxUra26P74 — RTP Mundial de F1 (@f1rtp) 15. juli 2019

Pragtpræstationen af et pitstop blev lavet under weekendens Formel 1 ræs på den legendariske Silverstone-bane i Storbritannien, da Red Bulls dygtige mekanikere skulle skifte dæk på Pierre Gaslys racer.

Og noget tyder på, at det ikke bare var rent held, at holdet formåede at slå verdensrekorden. For da Pierre Gaslys holdkammerat Max Verstappen skulle have skiftet sine dæk, leverede de selvsamme mekanikere endnu en imponerende præstation.

De brugte sølle 1,96 sekunder på hans pitstop.

Dækfirma: en sensation

Ifølge det danske dækfirma Super Dæk, så tager et hurtigt dækskifte på en personbilomkring 30 minutter. Man skal have for øje, at det er helt forskellige typer dæk og udstyr, Red Bulls mandskab og en almindelig mekaniker skal forholde sig til, men rekordtiden imponerer alligevel Super Dæks administrerende direktør, Peter Skriver.

»1,9 sekunder for et hjulskift burde på ingen måde være muligt, det rykker alle grænserne og er intet mindre end en sensation i motorsportsverdenen«, siger han.

Han vurderer, at firmaets egen tophastighed ville ligge omkring et par minutter.

»Hvis vi var 5 mand i alt til et hjulskifte, som vi ser det i formel 1, så vil vi kunne gøre det på omkring 2 minutter, når alt er medregnet – vi har ikke så hurtige lifte som i formel 1«, siger han.

Tanken om at lave så hurtige pitstop kan måske lyde tiltrækkende for alverdens familier, der lige nu kører på ferie. Men man fristes til at sige: Prøv ikke dette derhjemme. For med to sekunder bliver det sparsomt med tisse- og frokostpause, når man fræser ned ad Autobahn.

Lige nu ligger Lewis Hamilton, Mercedes, nummer et. Valterri Bottas, Mercedes, nummer to og Max Verstappen, Red Bull, ligger nummer tre i den samlede pointopgørelse i Formel 1.