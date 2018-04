Danske håndboldkvinder får EM-sølv efter russisk dopingsag

Det kvindelige U19-landshold i håndbold kan se frem til at få vekslet bronzemedaljen fra EM i 2016 med ædlere metal.

For Rusland, som slog Danmark ud i semifinalen, er blevet frataget deres sølvmedaljer af Det Europæiske Håndboldforbunds (EHF) 'court of handball'. Det skyldes, at tre spillere er blevet taget for doping.

Det skriver forbundet på sin hjemmeside.

»Det er vigtigt for sportens interesse, at vi sikrer, at spillerne og holdene har lige store chancer for at vinde«, skriver EHF i begrundelsen.

»Derudover er sportens troværdighed på spil. Ikke kun over for den offentlige interesse, inklusive tidligere, nuværende og fremtidige spillere«, tilføjes det.

Dermed vil de unge danske håndboldkvinder få tildelt sølvmedaljerne i stedet for russerne.

Klapper ikke i hænderne

Måden, det er sket på, er dog ikke noget, der får den danske U-landstræner Heine Eriksen til at klappe i hænderne:

»Der er ikke nær så meget glæde ved at vinde medaljer på skrivebordet i stedet for til et mesterskab, hvor man har eufori, lige efter medaljen er hængt om halsen«, siger han til TV2 Sport.

»Så om vi får sølv eller bronze på den her måde er ikke så afgørende for mig«, tilføjer han.

Det er de tre russiske piger Antonina Skorobogatsjenko, Maria Duvakina og Maria Dudina, som blev testet positive for meldonium under turneringen.

Sagen kom allerede frem få uger efter turneringen, hvor den ene af spillerne blev testet positiv i gruppespillet. De to andre blev testet positive i medaljekampene.

ritzau