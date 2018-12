Serbien ydmyger Danmark, der slutter som nr. 3 Danmarks forsvar blev udspillet af Serbien, der vandt med 5 mål.

De danske håndboldkvinders drøm om at avancere til mellemrunden ved EM i Frankrig med de maksimale fire på kontoen led ikke alene skibbrud mod Serbien i den sidste puljekamp i Nantes. Nej, de blev ganske enkelt knust af et perfekt indstillet Balkan-hold, der pillede pynten af et nervøst og usammenhængende dansk hold og vandt 25-30.

Danmark var stort set fra første fløjt på hælene, og det blev i løbet af de 60 minutter ikke til en eneste føring. Masser af tekniske fejl, manglende redninger fra de to målvogtere og masser af svage afslutninger var hovedindgredienserne i den danske nedtur, der betyder, at Danmark ender på 3. pladsen i den indledende gruppe A efter Serbien og Sverige.

Landsholdet får onsdag forstærkning af Team Danmarks sportspsykolog Anders Bendixen, og han kommer på en stor opgave med at få hevet det danske hold op af kulkælderen efter den serbiske ydmygelse.

Lærke Nolsøe startede kampen på venstre fløj, og det no

rmale førstevalg Fie Woller sad på bænken.

Men ellers var det et dansk hold i den samme opstilling som i de to foregående kampe. Danskerne blev fra første fløjt presset af et ekstremt aggressivt serbisk hold, der forsvarede meget offensivt.

Det tryk fra serbernes forsvar havde Danmark svært ved at få greb om og løse på en fornuftig måde, så i stedet blev det til en række tekniske fejl, hvor bolden blev tabt.

Serberne kom med en mægtig fysik, der voldte den danske defensiv store problemer. Stregspilleren Dragana Cvijic var næsten umulig at holde i den danske midterblok, og da Anne Mette Hansen for første gang tog hårdt fat, kostede det en udvisning.

De danske trængsler blev langt fra bedre af, at Sandra Toft ikke kom i vejen for nogen af serbernes afslutninger. Efter 16,40 minutter blev Toft hevet ud på bænken og erstattet af Althea Reinhardt. På det tidspunkt havde den danske kaptajn helt usædvanligt ikke haft en eneste redning, og stillingen var 8-11 i serbisk favør.

Althea Reinhardt havde indledningsvis også sine problemer med at kigge skuddene ud, og først efter 22,30 minutter kom den første danske redning. Det blev til yderligere to, men da medspillerne havde svært ved at passere den serbiske veteran Katarina Tomasevic i den anden ende, var det op ad bakke.

Især Mette Tranborg kunne ikke finde den rigtige timing i hverken indspil eller afslutninger, og efter en god start fik unge Lærke Nolsøe. Da det kneb allermest, og Danmark var i undertal på grund af Mie Højlunds udvisning, brændte NFH-fløjen en friløber, og Serbien havde kampen godt under kontrol.

Den største føring opstod fem minutter før pausen, da Slada Lazic øgede til 12-17 inden Kristina Jørgensen med sit andet mål reducerede til pausestillingen 13-17.

Mens Danmark ikke formåede at udnytte en overtalssituation, så slog Serbien mere effektivt til, da Mette Tranborg tidligt i 2. halvleg blev vist ud. To mål gjorde det til 13-19, og gruppens førsteplads var meget langt væk.

Det begyndte at se særdeles kritisk ud, for de danske spillere begik i de første 7-8 minutter masser af fejl, som Serbien straffede. To gange smed Anne Mette Hansen bolden ud over sidelinjen, og i et hurtigt opløb sendte Kristina Jørgensen bolden lige i hænderne på en modstander.

Ni minutter efter pausen førte Serbien 14-21, og det danske hold havde altså kun scoret det ene mål, Trine Østergaard satte ind på straffekast.

Det begyndte at ligne et totalt dansk kollaps, da Serbien kom på 14-22, mens de rød-hvide nærmede sig den indledende gruppes 3. plads. Først efter næsten 11 minutter af 2. halvleg kom det første danske mål i åbent spil, da Mie Højlund brød igennem og reducerede til 15-22.

Det fik naturligvis ingen betydning for det endelige resultat.

Danmark møder torsdag de franske værter og regerende verdensmestre i den første kamp i mellemrunden, mandag 10. december gælder det Ruslands olympiske mestre, og endelig står Montenegro på den anden banehalvdel onsdag 12. december.