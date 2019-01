Den frække tryllemus er blevet respekteret som træneren, der kan føre Danmark til VM-guld

Nikolaj Jacobsen var et naturtalent på en håndboldbane, men en svensker måtte lære ham at sætte holdet øverst. Det tog han til sig.

Tilskuerne i Kiel var vilde med Nikolaj Jacobsen. De kaldte ham kærligt ’zaubermaus’, og den danske den danske fløj skuffede sjældent de mange fans i Ostseehalle, når han sprang ind over stregen for at afslutte med et smart skud. Jo mere publikum jublede, jo mere tryllede Nikolaj Jacobsen, så han ville bare have bolden i hvert angreb og lave endnu flere kunster og mål.