Danmark glæder sig til Sagosen: Vi vil gerne slå de allerbedste

Henrik Møllgaard er godt klar over, at der nok ikke som i de to landes første møde i den indledende runde går 45 minutter af VM-finalen, før Sander Sagosen får scoret sit første mål. Tværtimod tror den danske forsvarsklippe, at den norske superstjerne kommer til at brænde igennem og berede det danske forsvar betydelige vanskeligheder.

»Det glæder vis os til, for vi vil gerne slå de allerbedste«, siger Henrik Møllgaard.

Efter den historiske triumf i semifinalen mod Frankrig sagde Møllgaard lidt kækt, at han gerne ville møde Tyskland i finalen, for »Norge har vi mødt en gang og slået. Det var nemt«.

Men nem bliver VM-finalen mod Norge under ingen omstændigheder, siger Henrik Møllgaard.

»Det er aldrig nemt at slå Norge, og det var det jo heller ikke i kamp 1. Kan vi lave få fejl i angrebet og være dygtige til at få bolden sendt af sted og så løbe hjem uden at de får for mange lette mål på kontra og altså komme ned og stå med dem, så har vi en chance. Men kan vi ikke finde ud af at skille os ordentligt af med bolden og løbe hjem, så har vi ikke en chance for at slå Norge«, siger Henrik Møllgaard.

Spørgsmålet er, om Norge kan komme med en ny gameplan i forhold til de to mandskabers første møde. Har nordmændene med andre ord noget i ærmet, som vil overraske danskerne?

»Det kan selvfølgelig godt være, de overvejer, om de skal gå frem i et 5:1-forsvar eller en mandsopdækning på Mikkel, men så skal de bare bokse endnu mere med Rasmus Lauge i mand mod mand-spillet, og det tror jeg heller ikke, der er mange, som har lyst til«, vurderer Henrik Møllgaard.

Han mener, at det bliver afgørende at få individualisterne til at skinne som Mikkel Hansen i det første opgør. Her scorede den danske stjernespiller 14 mål.

Rasmus Lauge forventer, at kampen først bliver afgjort til allersidst, og at vinderen bliver det hold, som laver færrest fejl samt klarer sig bedst i undertalsspillet.

Den danske playmaker fortæller, at en del af baggrunden for den aktuelle VM-succes skal findes i evnen til at nulstille holdet og sige »vi har ikke vundet noget endnu«.

»Vi har ikke nået vores mål endnu. Vi har spillet nogle gode kampe, men vi er stadig ikke i mål. Det har vi arbejdet meget med. I sidste slutrunde havde vi også nogle vanvittig gode kampe for så dagen efter at spille med et bundniveau, der var uhørt lavt. Det har vi haft mange snakke om, hvordan vi kan undgå, og hvordan vi kan forberede os bedre mentalt. Det har vi gjort forrygende indtil videre«, siger Rasmus Lauge.