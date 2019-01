Slut med bajere, fest, hyldest og pandekager: Snart begynder hverdagen igen for VM's supermænd

Lidt længere mod syd møder Morten Olsen og Hannover-Burgdorf 7. februat Stuttgart og veteranen Hans Lindberg skal med Füchse Berlin en tur til Lemgo Lippe. Målmand Jannick Green har den længste pause. ’Gold-Jannick’, som han omtales på sin klub Magdeburgs hjemmeside, har pause i Bundesligaen til søndag 10. februar, hvor det går løs mod Melsungen.

VM-topscorer Mikkel Hansen og Henrik Toft er programsat til at spille for Paris SG 7. februar i Champions League mod den anden franske storklub, Nantes. PSG slog Nantes 30-29 i sidste ligaopgør inden VM efter storspil af VM’s mest værdifulde spiller, Mikkel Hansen. PSG, der fører den franske liga, er med 4 runder tilbage i Champions allerede sikret plads i Champions League-kvartfinalerne, men kan med sejr over Nantes hjælpe Flensburg et lille skridt på vej videre i turneringen.

Mikkel Hansen, Henrik Toft, Rasmus Lauge, Anders Zachariassen, Lasse Svan og Simon Hald ved jo nok, hvordan man profiterer af godt samarbejde.