Klavs Bruun Jørgensen stopper som landstræner efter VM-skuffelse

Klavs Bruun Jørgensen stopper som landstræner for det danske kvindelandshold i håndbold, meddeler Dansk Håndbold Forbund i en pressemeddelelse.

Blå Bog Klavs Bruun Jørgensen Født 3. april 1974. Karriere som aktiv: Spillede blandt andet i Virum-Sorgenfri, GOG, FCK og Wallau-Massenheim. Dansk mester med Virum i 1997. 185 landskampe/440 mål for Danmark. Trænerkarriere: Blandt andet træner for AG København, Team Tvis Holstebro og landstræner for Danmark siden 2015.



Parterne er blevet enige om at stoppe samarbejdet et år før landstrænerens egentlige kontrakt udløber i 2021.

Det afbrudte samarbejde kommer efter at landsholdet ved VM i Japan i december sluttede på en beskeden 9. plads. Den placering betød, at Danmark var uden mulighed for at kvalificere sig til de olympiske lege i Tokyo i år.

»Da vi ansatte Klavs, var det blandt andet, fordi vi forventede, at han med sin kontante tilgang og store portion empati havde kompetencerne til at samle truppen og skabe en fornyet holdånd. Og det må jeg bare sige, at Klavs er lykkedes med i stor stil. Det er et helt nyt landshold både fysisk og mentalt, vi står med i dag i forhold til for fem år siden. At vi så ikke er lykkedes med de sidste få procent i forhold til de sportslige resultater, det er bare så ærgerligt«, siger Morten Henriksen, der er sportschef i Dansk Håndbold Forbund, i en pressemeddelelse.

Klavs Bruun Jørgensen overtog ansvaret for landsholdet i sommeren 2015, hvor han afløste Jan Pytlick. Den mangeårige landstræner blev fyret i juledagene i 2014 efter at Danmark var kommet hjem fra EM i Ungarn med en 8. plads.

Siden landsholdet kom hjem fra slutrunden i Japan, har Morten Henriksen stået i spidsen for en tilbundsgående analyse af holdet og trænerteamet, og det er blandt andet på denne baggrund, at Klavs Bruun Jørgensen og Dansk Håndbold Forbund har besluttet, at samarbejdet skal stoppe.

»Det har langt fra været en analyse, hvor resultatet trækker i én retning. Der kan helt klart tales for og imod at fortsætte med Klavs ved roret. Men efter at have været hele vejen rundt er vi i fællesskab blevet enige om, at tiden er til at gå hver til sit i den forhåbning, at en udskiftning på trænerposten kan medvirke til at finde de sidste procent, der skal til for at opnå de eftertragtede medaljer«, siger Morten Henriksen i en pressemeddelelse.

Klavs Bruun Jørgensen siger, at det for dansk kvindehåndbolds skyld er bedst, at han stopper nu.

»Når de sportslige resultater ikke er der, er der grænser for, hvor langt den kan trækkes. Men det er da ingen hemmelighed, at det har været en svær beslutning, vi har måttet træffe«, siger Klavs Bruun Jørgensen i en pressemeddelelse.

Klavs Bruun Jørgensens bedste placering som landstræner var en 4. plads ved EM i 2016, og ellers blev det til to kvartfinalepladser ved VM, en 8. plads ved EM i 2018 og altså 9. pladsen ved VM i fjor.

Dansk Håndbold Forbund skal nu på jagt efter en landstræner, der kan stå i spidsen for holdet, som i december skal spille EM på hjemmebane i Herning.