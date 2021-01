Harm Landstræner: »Hvis jeg skal være ærlig, så har det været dybt kritisabelt«

Da det danske landshold for et år siden måtte forlade EM-slutrunden allerede efter gruppespillet, konkluderede vi her på Politiken, at der var tale om »et chokerende dårligt EM«. Analysen lød dengang, at »det var for let at bringe de danske verdensmestre ud af fatning«.

Udlægninger som disse får nu kritik fra den danske landstræner Nikolaj Jacobsen. At sidste års slutrunde ikke gik, som landsholdet havde håbet, er Nikolaj Jacobsen ikke uenig i, men han synes, at holdet efterfølgende fik en for hård medfart i den danske presse. Han mener, at kritikken efter EM var for unuanceret.

»Resultatmæssigt var det ikke en god turnering for os. Så var der andre, der konkluderede andre ting ud af det. Jeg fastholder stadigvæk, selv om det meste af pressen så det anderledes, at så tabte vi én kamp med ét mål«, indleder landstræneren i en tone, hvor man tydeligt kan mærke, at han har noget på hjerte.