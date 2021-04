Håndbold: Hvis yoyoholdet fra Midtsjælland rykker ud, må de retur med tidligere storspiller ved roret

1. juli sætter den tidligere landsholdsspiller Ian Marko Fog sig i direktørstolen i TMS Ringsted. Midtsjællænderne ligger forud for sidste grundspilsrunde søndag eftermiddag til nedrykning, men de kan fortsat nå forbi Lemvig-Thyborøn i en rustjebaneoplevelse af en nedrykningsduel. Den duel vender vi tilbage til.

Netop Ian Marko Fog kender alt til nedrykningsdramaer. Hvem husker ikke hans iturevne T-shirt, da han som Nordsjælland-træner så sit hold rykke ud af ligaen efter en sidste sekund-afgørelse i nedrykningsplayoff mod Tønder? Det er nu 5 år siden.

Året efter rykkede Fog sit Nordsjælland-hold tilbage i ligaen, og yderligere et år senere leverede holdet en af de største sensationer i nyere dansk håndboldhistorie, da de nedrykningsdømte nordsjællændere nåede slutspillet.

Ian Marko Fog blev kåret til årets træner, men han fik aldrig det store trænerjob i Jylland eller Tyskland. Nu vil han tilbage i det fine selskab, og ambitionen er, at han fra direktionsgangene skal støbe et så solidt fundament i Ringsted, at nedrykningskamp ikke længere er synonym med hverken TMS Ringsted eller Ian Marko Fog.

»Målet er klart, at vi på sigt sætter Sjælland på håndboldlandkortet som et stabilt ligahold«, sagde Fog, da han blev præsenteret som ny Ringsted-direktør for 3 uger siden.