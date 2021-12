Da kedsomheden var ved at få overtaget, gav forsvarsklippen sin anfører en udfordring. Tjekkerne måtte højest score 15 mål

Med formand Morten Stig Christensen i spidsen havde hele toppen af Dansk Håndbold Forbund indløst billet til Palau d’Esports i Granollers og Danmarks VM-kamp mod Tjekkiet. Det var fredag aften, ’Sweet Caroline’ fik varmet det feststemte publikum op, og nu skulle det genfødte danske kvindelandshold vise chefen for hele butikken hjemme i håndboldhovedkvarteret i Brøndby, hvor langt det var kommet siden fjerdepladsen ved EM på hjemmebane sidste år.

Bortset fra tre meget ihærdige tjekkiske tilskuere, som klappede takten an med klappepølser, var der ikke meget stemning i kampens indledende minutter, for de rødklædte tjekker gjorde deres for at ødelægge den danske fest ved at komme foran både 4-0 og 5-1 mod Jesper Jensens mandskab, som stod på lidt for flade fødder.