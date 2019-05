Et hav af mål, scoring fra midten og straffeslag Danmark var i store problemer, men vandt i stort drama

Danmark leverede et flot comeback og vandt et sandt drama ved VM’s første kamp efter straffeslag mod Frankrig med 5-4.

Fornuften sagde, at udfaldet af kampen mod Frankrig ville diktere, hvor stort Danmark kan tillade sig at drømme i de seks resterende gruppekampe. Et nederlag betød, at det ’blot’ skulle handle om overlevelse, mens en sejr måske kunne blive starten på den kun tredje danske kvartfinaleplads.

Nu det blev det sidste tilfældet, men hvor skulle landsholdet meget gennem for at nå dertil.

Første periode så ud til at blive frustrerende uforløst for landsholdet. Danmark havde ellers pucken mest, de største chancer og virkede til at befinde sig godt til rette i Heinz Ehlers mere aggressive spilfilosofi.

Men en udvisning til Nicklas Jensen betød, at Frankrig kom foran i powerplay. Et slagskud førte til en stor klump af danske og en fransk spillere foran mål, og så var Charles Bertrand hurtigst over pucken.

Med et minut tilbage af perioden lignede det, at franskmændene skulle gå til pause foran på den scoring på trods af at være bagud 11-4 i skudstatistikken. I stedet viste danskerne, hvor hurtigt tingene kan gå i hockey.

I en ny undertalsperiode brød Morten Madsen det franske opspil og trak en udvisning. Det førte til en fire mod fire-situation, hvor Frederik Storm på egen hånd skabte det udlignende mål. Den altid knoklende forward kørte bag om det franske mål og endte til sidst inde foran målmand Florian Hardy, hvor han i tredje forsøg fik skovlet pucken i nettet.

Kim Larsens ’Vi er Dem’ blev sendt ud i højtalerne i Steel Arena i Kosice til stor fornøjelse for de cirka 200 danskere, der er rejst til det østlige Slovakiet.

Da sangen blev stoppet og spillet sat i gang igen, skulle de danske fans kun vente 50 sekunder, før de atter kunne synge med.

Fire mod fire-situationen blev nemlig til et dansk overtal, hvor Markus Lauridsen med et slagskud midt for mål sendte pucken ind bag Florian Hardys højre benskinne. Kun tre sekunder før periodens afslutning.

Det burde have givet anledning til, at landsholdet satte sig på det franske hold, som danskerne virkede bedre end i det åbne spil.

I stedet gik det lige modsat i de efterfølgende 20 minutter. Først udlignede Frankrig kort inde i anden periode på bizar hvis.

Midt i et kædeskift skød Olivier Dame-Malka på mål fra isens midte uden nogen realistisk forhåbning om at score. Det handlede mere om at flytte pucken ned i den danske zone, så franskmændene kunne skifte spillere ud. Men pucken gik i mål lige mellem Sebastian Dahms ben. Om Dahm mistede den af syne i spotlightet i Steel Arena skal være usagt, men det så ikke helt heldigt ud.

Det var en af de scoringer, hvor kaptajn Peter Regin lige var nede og banke på sin målmands skøjte for at vise sin opbakning.

Heinz Ehlers havde valgt at benytte NHL-profilerne Lars Eller og Mikkel Bødker i hver deres angrebskæde. Begge gjorde sig godt bemærket. Efter den franske udligning tiltrak Bødker sig et straffeslag, da han viste sin hurtighed og satte en franskmand, der følte sig nødsaget til at tackle ham som bagerste mand.

Bødker formåede dog ikke at sende pucken i mål efterfølgende. En god mulighed, der kunne have skabt en helt anden periode, end det endte med at blive for Danmark.

På halvandet minut scorede franskmændene stik mod skudchancer nemlig to gange, da danskerne først blev ramt af en udvisning for at have for mange spillere på isen, hvorefter Sebastian Dahm ved den efterfølgende scoring ikke kunne nå at sideforskyde sig hurtigt nok.