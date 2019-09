Odense-spillere i protest efter voldsomt overfald på 18-årig: Straffen er alt for mild, for modstanderen viste ingen hensyn til menneskeliv

Lignende overfald har givet hårdere straf

Både lederne og spillerne fra Odense henviser til, at der i andre ligaer er tildelt langt hårdere sanktioner i sager, der for dem at se minder om episoden i fredags.

Mere konkret henleder truppen opmærksomheden til en episode fra fransk ishockey sidste år. En spiller fældede en modstander på en MMA-agtig facon og forårsagede en hjernerystelse – selv uden et efterfølgende slag endte det med en treårig karantæne fra Den Internationale Ishockey Union (IIHF).

(Denne video viser episoden fra fransk ishockey, der resulterede i 36 måneders udelukkelse):

Og i en af de mest berygtede sager fra nordamerikanske NHL fik Todd Bertuzzi 17 måneders karantæne og en heftig bøde for at slå en modstander bevidstløs i et kalkuleret overfald. Selv om modstanderen Steve Moore – modsat Lucas Bjerre Rasmussen – havde hjelm på, blev han invalideret for livet, da han brækkede tre nakkehvirvler i mødet med isen og under vægten af flere spillere, der siden landede oven på ham.

(Denne video viser den berygtede episode fra NHL, der invaliderede Steve Moore og gav Todd Bertuzzi 17 måneders udelukkelse):

»I fredagens episode så vi både en MMA-agtig fældning og et hårdt slag til det livløse hoved på en modstander, der allerede var nede«, skriver Odense-spillerne:

»Vi føler, at beslutningen om at udelukke Kristian Jensen i bare to måneder blev truffet alt for hurtigt og uden at indse situationens alvor. Selv om det måske er den længste karantæne i dansk ishockey, står den ikke mål med straffen for kriminalitet af denne størrelsesorden, som det er set i eksempler fra andre steder i verden«.