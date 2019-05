Undertippede Finland sikrer VM-guld på isen mod Canada Finland overraskede alt og alle og slog Canada i VM-finalen i ishockey og fik VM-guld for tredje gang.

Finland leverede en overraskelse af de helt store, da Canada søndag aften blev besejret i VM-finalen i ishockey.

Finland har blot to spillere med i truppen, der har spillet kampe i NHL, og Canada var stor favorit, men Finland fik vendt 0-1 til en 3-1-sejr.

Dermed kunne de finske spillere og fans i Slovakiet juble over det tredje verdensmesterskab i ishockey og det første siden 2011, mens Canada måtte sande, at der stadig står 26 gange VM-guld ud for nationen.

Finland indledte VM i Slovakiet med at slå netop Canada og sluttede altså også med at sætte de canadiske stjerner til vægs efter en lige så stor præstation i semifinalen, hvor Ruslands stjerner blev slået 1-0.

ritzau