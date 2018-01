To unge løver brillerer, og Tour de France-stjerne kører sig i stilling til sluttriumf Irsk sejr på enkeltstarten i Vuelta a San Juan, hvor italiener erobrede førertrøjen og Rafal Majka ligger lunt i svinget.

Med de to unge løver ireren Ryan Mullen (Trek-Segafredo) på 23 og italieneren Filippo Ganna (UAE Team Emirates), 21, i hovedroller som henholdsvius etapevinder og ny indehaver af førertrøjen samt den tidligere dobbelte Tour de France-bjergkonge, polakken Rafal Majka (Bora-hansgrohe), kørt i stilling til en topplacering i slutklassementet slog det overordnede regnskab i Vuelta a San Juan en kolbøtte på den 14,4 km lange enkeltstart i San Juan-provinsens hovedby af samme navn.

For Ryan Mullen var det karrierens første markante internationale triumf, efter at han i nogle år har gjort sig bemærket med adskillige fine resultater i kampen mod klokken.

Ireren var totalt suveræn på den flade argentinske rute og besejrede en anden af forhåndsfavoritterne Filippo Ganna med 25 sekunder, mens Majka på tredjepladsen var slået med et halvt minut.

Mullen har forspildt mulighederne sammenlagt

I den samlede stilling forspildte Mullen sine muligheder på den foregående etape, da han satte et par minutter til, hvorimod Ganna på en 6. plads inden enkeltstarten med et minus på 10 sekunder havde lagt an til et betydningsfuldt avancement, som altså nu også blev en kendsgerning.

Top-10 ser efter etapen således ud: 1. Ganna, 2. Majka 5 sekunder, 3. Oscar Sevilla (Medellin-Inder) 11, 4. Omar Mendoza (Medellin-Inder) 19, 5. Eduardo Sepulveda (Movistar) 25, 6. Ricardo Escuela (Virgin de Fatima) 27, 7. Winner Anacona (Movistar) 35, 8. Jhonatan Restrepo (Quick-Step Floors) 43, 9. Kanstantin Siutsou (Bahrain-Merida) 43, 10. Matteo Cattaneo (Androni-Sidermec) 45.

Ny massespurt i vente på næste etape

Dermed synes 28-årige Rafal Majka, der på forhånd regnedes for et af de bedste bud på den endelige sejr sammen med italieneren Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida), som meldte fra på grund af sygdom umiddelbart inden løbets start, at indtage en særdeles gunstig position i jagten på at indfri forventningerne, når bjergene for alvor melder sig.

Det sker dog først på 5. etape, når rytterne slutter i 2.565 meters højde. Inden det kommer så vidt, byder 4. etape formentlig på en massespurt, hvor den colombianske sejrherre på øbningsdagen Fernando Gaviria (Quick-Step Floors), som ligger nr. 11 sammenlagt med et minus på 46 sekunder, får en ny chance for at slå til.

Og når den udfordring er overstået, kan deltagerne se frem til noget så usædvanligt i et løb på syv etaper som en hviledag.

Viste tidligt store tempoevner

Allerede som teenager afslørede Ryan Mullen glimrende evner som temporytter, og han erobrede således sølv på enkeltstarten ved junioreuropamesterskaberne i 2012 slået med 10 sekunder af danske Mathias Krigbaum.

I U23-kategorien hentede han ved verdensmesterskaberne i 2014 ligeledes sølv få brøkdele af et sekund efter australieren Campbell Flakemore.

På de danske landeveje viste Mullen sig frem ved sidste sommers europamesterskaber i Herning, hvor han i et tæt opgør om enkeltstartsmedaljerne sikrede sig bronze slået med 4 sekunder af den belgiske guldvinder Victor Campenaerts og med 2 af polakken Maciej Bodnar.

Er inden denne sæson skiftet til Trek-Segafredo

Sit hidtil bedste resultat ved elitens VM noteredes Ryan Mullen for i 2016, da han i selskab med de virkeligt tunge drenge blev nr. 5 efter tyskeren Tony Martin, hviderusseren Vasil Kiryienka, spanieren Jonathan Castroviejo og Bodnar.

Efter i de første seniorår at have repræsenteret 3. divisionsholdet An Post Chain med base i hjemlandet skiftede ireren i 2016 til Cannondale-Drapac, og inden denne sæson gik turen videre til Trek-Segafredo.

Mullen er regerende irsk mester både på enkeltstarten og i linjeløbet, og han har yderligere en national titel i hver af discipolinerne.

I den sidste start i 2017, det franske enkeltstartsløb Chrono des Nations 15. oktober, var formen tydeligvis ikke på sit højeste, og Mullen måtte tage til takke med en 8. plads 2.55 minutter efter den sejrende danske mester Martin Toft Madsen og med 1.33 op til U23-verdensmesteren Mikkel Bjerg, som blev nr. 2.