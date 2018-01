Unge talenter: 11 år og tryk på karrieren

Denne artikel blev bragt i Politikens Sportsmagasin mandag 12. november 2001.

Fjernsynet i den lille stue på 1. sal er tændt og stillet ind på ARD.

Den tyske tv-station viser tennis fra WTA-mesterskaberne i München, og på banen står amerikaneren Lindsay Davenport, der få dage senere vil slutte sin sæson som nr. 1 på verdensranglisten.

En etage højere i rækkehuset sidder en 11-årig pige på sit værelse omgivet af tøjdyr og idolplakater på væggene og drømmer om, at det en dag vil ske for hende.



»Fordi det er sjovt at spille tennis, og man får spillet en masse turneringer og rejser rundt i hele verden og ser en hel masse«.

Der er ingen tøven i stemmen, da Caroline Wozniacki fortæller om sin drøm, og hun tror på, at det kan lade sig gøre.

»Det gør jeg, fordi jeg træner meget, og jeg synes selv, at jeg går meget stærkt fremad. Og jeg har viljen og lysten«, siger hun.

Hendes træner, Henrik Stein, der er cheftræner i Farum Tennisklub, siger, at han, i de 20 år han har været træner, ikke tidligere har set et talent som Carolines.

Store ord

»Hendes talent er uovertruffent. Hun vinder internationale turneringer, hvor hun spiller mod ældre modstandere, og det er helt uhørt i dansk tennis. Hvis hun får optimale vilkår, har hun chancen for at vinde Wimbledon. Hun er allerede meget dygtig, og hun er ualmindelig lykkelig for at spille tennis«, siger Henrik Stein, der dog samtidig understreger, at mange faktorer spiller ind, hvis Caroline skal have sin drøm opfyldt.

Siden Caroline endelig fik lov til at spille sammen med sin far og storebror i Køge Tennisklub, har hun ikke været til at bremse. I starten spillede hun dagligt flere timer med sin far. Senere kom hun på hold og vandt i januar 1998 sin første medalje. Den var af bronze og hænger stadig på værelset ved siden af et avisudklip med klubbens unge minitennishold.



At Caroline er mere end almindelig god til at ramme den lille gule bold, står klart, da hun samme år deltager i de sjællandske mesterskaber i rækken for U12-spillere. Pigen fra Herfølge må igennem kvalifikation for at nå ind i turneringen. Det lykkes, og indenfor i det fine selskab vinder hun over to piger, der er blandt Danmarks 20 bedste tennisspillere i den aldersgruppe.

I dag spiller hun tennis hver dag. Fire gange om ugen kører hun sammen med sin far fra hjemmet i Herfølge til Farum Tennisklub, hvor hun får træning 1-2 timer, mens hun de andre dage spiller i Køge. Ved siden af tennistræningen styrker hun fysikken ved at svømme og løbe.

Jeg synes godt om at bruge så meget tid på tennis. Jeg vil hellere spille tennis end at være sammen med veninderne hele tiden. Men jeg vil også gerne være sammen med veninderne. Hvis det var tennis hele tiden, ville jeg blive træt af det. Derfor laver jeg en plan. Efter skole træner jeg, og så er der tid til at lege med veninderne bagefter Caroline Wozniacki





Caroline er tilknyttet det danske U12-landshold og rejser allerede nu rundt i Europa til turneringer. Alene de næste fem måneder skal hun deltage i 19 turneringer i blandt andet Sverige, Rusland, Polen, og Frankrig.



Det går indimellem ud over skoleskemaet fra 5. klasse på Herfølge Skole, men lektierne er fast inventar i bagagen. Det går også indimellem ud over fritiden med veninderne, men de er til gengæld sværere at pakke ned i tennistasken.

»Jeg synes godt om at bruge så meget tid på tennis. Jeg vil hellere spille tennis end at være sammen med veninderne hele tiden. Men jeg vil også gerne være sammen med veninderne. Hvis det var tennis hele tiden, ville jeg blive træt af det. Derfor laver jeg en plan. Efter skole træner jeg, og så er der tid til at lege med veninderne bagefter, men de dage, jeg er i Farum, er der ikke tid til dem. Men det er fint nok«, siger Caroline, inden hun smutter ned i stuen for at se Lindsay Davenport spille.

Elite i hjemmet

Hendes mor, Anna, og far, Piotr, er dybt involverede i den spirende tenniskarriere. Det er Piotr, der fire gange om ugen kører de ca. 140 km til Farum og tilbage til Herfølge igen. Det er forældrene, der rejser med Caroline ud i verden til turneringer, og det er familien, der betaler gildet. Piotr vurderer, at det alene i rejseomkostninger koster familien 150.000 kroner om året at sende Caroline ud i verden til turneringer.

Det er dog lykkedes Piotr at få Sportmaster i Køge til at sponsorere Caroline, så familien ikke længere skal betale tennistøj, sko, ketsjere og bolde, og Køge Svømmeland bidrager med økonomisk støtte. Samtidig håber familien, at deres ven, fodboldrådgiveren Børge Jacobsen, som Piotr kender fra sin tid som fodboldspiller, kan være med til at skaffe flere sponsorer.



Elitesport er på ingen måde en ukendt verden for Piotr og Anna, der stammer fra Polen. Anna er tidligere polsk landsholdsspiller i volleyball, mens Piotr har haft en karriere som professionel fodboldspiller. Den startede i Polen, gik over Mannheim i den tyske Bundesliga, inden den endte med et ødelagt knæ i fynske B1909. På den måde kom familien til Danmark, hvor de har været siden 1985.