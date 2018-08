Den enes død ... Canadier scorer for fjerde gang på stribe en grand slam-billet på andres uheld 30-årige Peter Polansky er en lucky, lucky, lucky, lucky loser, men heldet slipper som regel hurtigt op, når først en turnering er i gang.

At præstere en såkaldt kalender lucky loser Grand Slam, altså en slags fribillet fire gange på stribe i tennissportens fire største turneringer samme år, kan kun Peter Polansky prale af.

Men det gør han ikke, selv om det i New York er gået sådan, at han atter er kommet med i hovedturneringen, selv om han tabte sin afgørende kamp i kvalifikationsturneringen.

Men når en allerede kvalificeret spiller melder fra, som regel på grund af en skade, efter hele lodtrækningen er på plads, men før første kamp er spillet, så skal der trækkes en tabende spiller fra sidste runde i kvalifikationen frem for at fylde hullet.

Behov for endnu mere held

Det er Peter Polansky en slags mester i, for han har holdt heldet kørende fra Australian Open i januar, over French Open og Wimbledon i sommer og så nu til US Open. Det er aldrig tidligere sket.

Men han skal virkelig også oppe sig i selve spillet på banen, for han skal tirsdag i sin 1. runde-kamp møde den fjerdeseedede tysker Alexander Zverev, der har en stor karriere frem for sig.

Og det er ikke gået godt for Polansky i de tre første forsøg. I Melbourne tabte han til det unge russiske talent Karen Khachanov, i Paris måtte han bøje sig for franske Pierre-Hugues Herbert, og ved Wimbledon blev han besejret af østrigske Dennis Novak.

US Open er måske stedet ...

Viljen til at komme et skridt videre er der uden tvivl hos 30-årige Peter Polansky, men det kommer sandsynligvis til at knibe lidt med evnerne, når han står over for 21-årige Zverev, der af mange anses for at være en kommende grand slam-vinder.

På den anden side, så er det i New York, at Polansky har sit hidtil bedste grand slam-resultat, for her nåede han i 2010 frem til 2. runde.