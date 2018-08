Wozniacki vinder klart i to sæt over tidligere mester Danskeren vandt sikkert i 1. runde af US Open over Sam Stosur. Sætcifrene lød 6-3, 6-2.

Trods en skidt optakt med skader og få kampe på amerikansk hardcourt er Caroline Wozniacki videre til anden runde i sæsonens sidste grand slam-turnering, US Open. Den andenseedede dansker vandt forholdsvis komfortabelt med 6-3, 6-2 over australieren Samantha Stosur, der vandt US Open i 2011. Aktuelt ligger hun blot nummer 64 i verden. Wozniacki viste klasse i glimt, men ellers var det en klassisk åbningskamp, hvor der var plads til forbedring. Blandt andet i serven. Stosur satte sig i respekt fra start med to hvinende serveesser, men danskeren var en anelse bedre i grundspillet og fik et mindre overtag i duellerne. Læs også: Irriteret Wozniacki: Skulderen har det fint, og jeg tager ikke noget medicin Kampen blev spillet i en ekstrem varme, men kun den ene banehalvdel var badet i sol i første sæt, og ganske naturligt blev der vundet flest partier fra skyggesiden. Derfor var det vitalt, da Wozniacki netop fra solsiden formåede at bryde til 3-1. Men man fornemmede også, at danskeren kun har fået minimal kamptræning på hardcourt op til turneringen. Hun spillede faktisk solidt, men til tider kæmpede hun med rytmen. Det udnyttede Stosur til at bryde tilbage til 3-3. Men bedst som australieren var tilbage, leverede hun tre dobbeltfejl fra solsiden, så Wozniacki kunne bryde til 4-3. Det gav dansk overtag. Wozniacki servede sig sikkert foran 5-3, inden Stosur igen tabte sin serv efter et skidt parti til 3-6. Begyndelsen af andet sæt var noget usammenhængende og spækket med fejl, men det fjerde parti bød endelig på spektakulært spil fra begge sider. Læs også: I aften træder Wozniacki ind i US Open: Australsk modstander håber ikke, danskeren har glemt sine skader Wozniacki spillede sig til tre breakbolde, men forpassede alle chancer, og Stosur udlignede til 2-2. Australieren faldt dog i niveau, og danskeren takkede prompte ved at bryde til 4-2 kort efter. Så var det som om, at Stosur mistede den sidste tro. Wozniacki servede sig på 5-2 og brød til sætsejr 6-2 efter et nyt skidt Stosur-parti, og så var danskerens arbejdsdag slut efter 1 time og 24 minutter på banen. I anden runde skal danskeren møde ukraineren Lesia Tsurenko, der vandt 6-3, 6-2 over belgieren Alison Van Uytvanck. Danskeren fører 1-0 indbyrdes inden torsdagens kamp. Herunder kan du genopleve kampen slag for slag: Ritzau