Wozniacki vinder tæt opgør og møder kineser i 3. runde

Caroline Wozniacki er videre fra anden runde i Wimbledon efter sin anden sejr i dette års udgave af grand slam-turneringen.

Onsdag viste Wozniacki stor styrke i sine server, da hun besejrede russiske Veronika Kudermetova 7-6 (7-5), 6-3.

I tredje runde skal Wozniacki møde Shuai Zhang, der er nummer 50 i verden. Wozniacki har mødt den 30-årige kineser to gange tidligere og tabte senest i 2016 efter sejr i 2014.

Første sæt mod Kudermetova blev utrolig tæt, og Wozniacki havde godt styr på sine server. Hun udnyttede et minibreak i tiebreaken til 6-5 til at vinde sættet i sin serv efterfølgende.

Russeren til behandling

Forinden var der opstået lidt dramatik, da Kudermetova bagud 2-3 i første sæt måtte behandles for smerter. Den 22-årige russer lå på ryggen på græsset og blev tilset, inden der blev annonceret en timeout på tre minutter.

Det lignede optrækket til endnu et avancement efter en skade, som også skete for Wozniacki i første runde mod Sara Sorribes Tormo.

Kudermetova fik dog rejst sig og vendte 0-30 og servede sig på 3-3, men hun var ikke i nærheden af at bryde, da Wozniacki øgede til både 4-3, 5-4 og 6-5.

Ved 6-6 måtte første sæt så i tiebreak. Ved 3-3 fik Wozniacki point i Kudermetovas serv og bragte sig også foran 5-3. Det blev 4-5, og efter en stor fejl af Kudermetova, kom Wozniacki foran 6-5 og servede sættet hjem.

Wozniacki misbrugte to muligheder for at bryde med det samme i andet sæt, men udlignede til 1-1. Igen fik Wozniacki to muligheder for at bryde, og syvende gang i kampen lykkedes det danskeren.

Vigtigt servegennembrud

Hun leverede kampens første servegennembrud og øgede til 2-1 og serverede sig rent på 3-1, og russeren var stadig ikke i nærheden af at bryde.

Kudermetova overlevede to breakbolde igen, og efter stort besvær reducerede hun til 2-3. Så holdt spillerne deres server, og Wozniacki bragte sig foran 5-3, og efter en netruller var der matchbold.

Den blev overlevet, og lige så med endnu en, men tredje gang var lykkens gang for Wozniacki.

Den 28-årige dansker er aldrig kommet længere end til fjerde runde ved grand slam-turneringen på græs.

Ritzau