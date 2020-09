Clara Tauson: Jeg har overbevist mig selv om, at jeg kan være med på det her niveau

Clara Tauson har allerede nedlagt én amerikaner under French Open, og hun gjorde det med så imponerende en præstation, at man næsten må håbe, der ikke skal lige så meget til for at gøre det igen. Nu venter endnu en amerikaner torsdag i 2. runde på Roland Garros, og danske fans skal sætte deres lid til, at Tauson igen finder højeste niveau på de helt rigtige tidspunkter.

»Kampen mod Brady er nok det højeste niveau, jeg nogensinde har spillet på«, som Clara Tauson efterfølgende kommenterede sejren på rolandgarros.com.

Ligesom det var tilfældet med Jennifer Brady i 1. runde, har også Danielle Collins en grand slam-semifinale at prale af, for sensationelt nåede hun sidste år den fase ved Australian Open. Men selv om Collins derefter var fremme som nr. 23 på ranglisten, er hun siden dalet til nr. 57, og hun er, også lidt som Brady, ikke kendt for at være skræmmende på en grusbane. De fleste amerikanere trives bedst på hardcourt.