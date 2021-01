Det har fået sindende i kog, at 1.200 internationale tennisspillere har fået lov til at rejse ind i Australien

At gennemføre en Grand Slam-turnering i tennis, samtidig med at det omkringliggende samfund følger strenge restriktioner, virker provokerende for nogle mennesker. Således har tennissæsonens første Grand Slam-topmøde, Australian Open, fået flere australske politikere op i det røde felt.

Omkring 1.200 personer tilhørende den internationale tennisverden er de seneste dage fløjet til det sydlige Australien, hvor de er sat i to ugers karantæne på grund af coronapandemien. Nogle bor i delstaten Victorias hovedstad, Melbourne, hvor turneringen skal afvikles, og nogle i Adelaide i nabodelstaten South Australia.

Men at de overhovedet er kommet til Australien, mener Victoria-parlamentsmedlem Tim Smith fra Liberal Party er forkert.

»Det er uretfærdigt, når 1.200 personer fra tennismiljøet kan rejse til Victoria, mens mange australiere fra diverse delstater nægtes adgang«, siger Tim Smith til radiostationen 2GB. »Dobbeltmoralen stinker langt væk, og Daniel Andrews (Victorias premierminister, red.) burde først og fremmest tage sig af Victorians og ikke af internationale tennisspillere. Sørg for at få vores australiere hjem, eller aflys Australian Open«.

Tim Smith har dog samtidig begået noget af et selvmål på Twitter ved i forbindelse med et opslag fra den i Australien populære schweiziske veteran Stan Wawrinka at skrive: