Italien skifter sine tennisspilleres indentitet, og det hjælper

Italiensk tennis sætter rekorder, når det drejer sig, hvor mange mandlige spillere nationen har på ranglistens top-100. I øjeblikket er der ni spillere, og for nylig var der ti, hvilket er det højeste, italiensk tennis endnu har præsteret. Men der kan komme flere, for en ny strategi for sporten er ved radikalt at ændre perspektiverne.

De to teenagere Jannik Sinner og Lorenzo Musetti – sidstnævnte har ikke lagt skjul på, at han følger Roger Federers offensive stil på alle underlag – har vist højt niveau på både hardcourt og grus. Resten af de bedste italienske spillere er også drejet i en mere allround konkurrencedygtig retning, ellers havde de heller ikke været at finde så højt i rangeringerne.