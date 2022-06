Boguddrag: »Der er ingen gemmesteder på en tennisbane«

Frederik var ni år gammel, første gang farfar Kurt tog ham med til London og ud for at se Wimbledon. Stjernerne hed Pete Sampras og Steffi Graf, og Frederik sad dagen lang på tilskuerpladserne med øjne så store som tennisbolde. Han så Kenneth Carlsen tabe til Cedric Pioline, han så Jim Courier vinde over Stefan Edberg, han spiste en pizzaslice og kom forbi en bane, der stod helt tom. Frederik vidste godt, at det var forbudt, men han kunne ikke dy sig – han måtte lige røre ved græsset, bare hurtigt, for at mærke, hvordan det føltes. Mere fast og hård end nogen græsplæne, han nogensinde havde gået på. Meget flottere. Grønnere.

