Ketsjerbøllen fra Canberra: »Jeg er fremme i kvartfinalen, og det er herligt at vide, at så mange mennesker er forargede. Jeg gør, hvad der passer mig«

Nick Kyrgios, der er sigtet for at have overfaldet sin ekskæreste, samler bøder i Wimbledon, hvor han er det store trækplaster i kvartfinalerne.