US Open: Serena og Nadal buldrer fremad, mens topseedede Halep vinker farvel Først røg ranglistens nr. 1 hos kvinderne Simona Helep ud med et brag, og derefter viste Serena Williams, hvordan man skal gøre.

Det slingrede lidt i første sæt, men Serena Williams fandt natten til tirsdag dansk tid rytmen ved US Open, og så er hun svær at bremse.

Det lykkedes i hvert fald ikke for polske Magda Linette, der blev besejret 6-4, 6-0. I 2. runde skal Serena Williams møde tyske Carina Witthöft, der bremsede Williams' talentfulde landsmand Caroline Dolehide.

Da storersøster Venus Williams tidligere på dagen besejrede en anden tidligere mester, det russiske wildcard Svetlana Kuznetsova (6-3, 5-7, 6-3), lever muligheden for et søsteropgør i 3. runde i bedste velgående.

Den forsvarende mester hos mændene, spanske Rafael Nadal, lever også i bedste velgående i dette års turnering, efter han atter bremsede sin landsmand David Ferrer, som stillede op til sit sidste US Open.

Nadal vandt 6-3, 3-4, da en skadet Ferrer trak sig, og manden fra Mallorca skal i næste runde prøve kræfter med canadiske Vasek Pospisil. Nadals finalemodstander fra sidste år, sydafrikaneren Kevin Anderson, er også videre, men det holdt hårdt mod USA's Ryan Harrison, der pressede sin femteseedede modstander ud i fem sæt.

Virkelighed ramte Halep

Det bliver sagt hvert år, at 1. runde ved en grand slam altid er farlig for favoritterne, og at der er mange nerver på, selv om de har prøvet det før.

Men at det ikke er noget, der bare bliver sagt uden hold i virkeligheden blev understreget mandag på åbningsdagen ved US Open.

Virkeligheden fik den topseedede hos kvinderne, rumænske Simona Halep, at mærke på den hårde måde, for rutinerede Kaia Kanepis forhånd var brandvarm som vejret på Louis Armstrong Stadium i New York.

Og esteren rystede ikke på hånden, da hun var ved at blive indhentet i andet sæt. Hun holdt presset på Halep og trykkede hende tilbage, hvilket udløste en sikker 6-2, 6-4-sejr.

Det var tydeligt at se, at Simona Halep var dybt skuffet, da hun vinkede farvel til sine fans i New York. Foto: Elsa/Ritzau Scanpix

Det er første gang, at verdensranglistens nr. 1 taber ved US Open i 1. runde, og det er nok en ringe trøst, at rumæneren ikke har nogle point at miste, for hun røg også ud i 1. runde sidste efter mødet med Maria Sharapova.

»I dag tabte jeg bare. Jeg spillede ikke særlig godt, og hun spillede rigtig godt. Jeg vidste på forhånd, at hun kan spille godt her. Det gjorde hun også sidste år«, sagde Simona Halep på pressemødet efter nederlaget.

»Jeg fandt aldrig balancen i dag, så jeg kunne ikke spille bedre. Hun spillede i den stil, jeg havde forventet, men det var en hård start, fordi hun var så stærk. Der er ikke meget at sige om kampen, for jeg kom aldrig rigtig til at kunne føle bolden«.

Jeg vidste jo godt, at Simona har spillet stærk tennis i Nordamerika på det seneste, så jeg tænkte, at jeg bare måtte ud og gå hårdt efter min chance Kaia Kanepi

Kaia Kanepi, som Caroline Wozniacki også tidligere har haft store problemer med, var naturligvis i godt humør efter gevinsten.

»Jeg vidste jo godt, at Simona har spillet stærk tennis i Nordamerika på det seneste, så jeg tænkte, at jeg bare måtte ud og gå hårdt efter min chance. Det pressede mig lidt, at jeg havde gode point fra sidste år forsvare, men det tænkte jeg ikke på, da vi først kom i gangs«, kommenterede Kaia Kanepi sin sejr.