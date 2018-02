Ting jeg gjorde 16/2

FN er handlingslammet og ude af stand til at lede, mener Christian Friis Bach, der indtil sidste sommer fungerede som undergeneralsekretær i FN-organisation UNECE. I et interview med Politiken sætter han for første gang ord på sin tid i FN’s ledelse.

Han mener, at medlemslandene har for meget magt og blokerer for alt fra mindre ting som en fornyelse af hjemmesider tilstore internationale konflikter.Derfor er der et behov for at sætte FN fri.

»Når medlemslandene og bureaukratiet har været der, så er der meget lidt plads til ledelse, og det er jo det, man skal have gjort op med, hvis man for alvor skal have et effektivt FN-system«, siger Christian Friis Bach, der i dag er generalsekretær i Dansk Flygtningehjælp.

Konsekvensen er, at FN ikke kan løse konflikter i flere af verdens brændpunkter. Han nævner krisen i Syrien og Ukraine som eksempler. Underorganisationer i FN har ikke haft mulighed for at hjælpe tilstrækkeligt, fordi de 193 medlemslande mikrostyrer ledelsen. Han mener ikke, at medlemslandene handler i pagtens ånd, når de ikke giver FN mulighed for at spille en større rolle i de store konflikter.