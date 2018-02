Ting jeg gjorde 26/2

Et bredt flertal i Folketinget vil iværksætte et historisk eksperiment med danskernes arvemasse, men projektet risikerer at gøre uoprettelig skade på borgernes tillid til staten.

11 myndigheder og organisationer udtaler deres klare kritik i høringssvar til lovarbejdet vedrørende Nationalt Genom Center.

Hvis loven vedtages, kan centret indsamle danske patienters genetiske materiale. Potentielt kan det bruges til at udvikle banebrydende ny medicin.

Men oprettelsen af et nationalt dna-register er så indgribende i danskernes privatliv, at det ifølge Dansk Selskab for Almen Medicin bør afgøres ved en folkeafstemning.