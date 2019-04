Ting jeg gjorde 1/5

Der er akut behov for nødhjælp efter de to orkaner Idai og Kenneth har ramt dele af Sydøstafrika inden for bare halvanden måned. Hundredtusinder mennesker har mistet deres hjem, og i takt med at donationerne bliver færre og færre, vokser krisen, lyder det fra Red Barnet.

Internationalt

Læs Senere

For Abonnenter