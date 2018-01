Wulffmorgenthaler 07/01

Traileren for filminstruktør Ridley Scotts nye film 'All the Money in the World' kørte allerede i biograferne. Alle scener var skudt - og de var med filminstruktørens egne ord blevet »perfekte«.

Det var sådan, det var for fire måneder siden - i slutningen af oktober 2017 - da Scott blev bekendt med nyheden om, at skuespilleren Kevin Spacey, der spillede med i hans kommende film, var under beskyldning for i beruset tilstand at have forgrebet sig seksuelt mod en dengang 14-årig dreng for 30 år siden, og at flere personer i filmverdenen havde lignende erfaringer med Spacey.

Nyheden ramte Ridley Scott med »den der grimme, dybe mavefornemmelse: oh, shit«.

Det fortæller han i et interview med den britiske avis The Guardian.