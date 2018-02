Wulffmorgenthaler 09/02

FOR ABONNENTER

Endelig tager regeringen affære! I slutningen af 2017 blev der nedsat et for mad, måltider og sundhed, der med repræsentanter udpeget af fem ministre skal komme med forslag til en bredt forankret indsats.

Advisory board’et har desuden efterlyst gode ideer fra alle os helt almindelige danskere – ideer, der skal medvirke til at forbedre danskernes sundhed og måltidsvaner.

Vi har aldrig vidst mere om sundhed, end vi gør nu, og dog står vi over for nogle af vor tids største sundhedsmæssige udfordringer. Ved at spise sundere og leve sundere kan vi opnå mange flere raske leveår. Dette er til gavn for den enkelte danskers sundhed og livskvalitet og for velfærdssamfundet – som der står i de indledende ord til indsatsen.

Det er fuldstændig korrekt, at vi overordnet set aldrig har vidst så meget om sundhed, som vi gør nu. Problemet er bare, at de etablerede holdninger til sundhed og fødevarer er massivt præget af gammel viden og industriens interesser.