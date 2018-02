Wulffmorgenthaler 23/2

En bestemt kommentar fra daværende Venstre-formand Lars Løkke Rasmussen affødte debat, da den faldt i 2014. Her fik han sagt, at Danmark ikke bør have et system, hvor man, »bare fordi man planter sine træsko i en jordbærmark en dag, så kan sende store børnechecks hjem«.

Senere har Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti samstemmende presset på for, at selvsamme Løkke Rasmussen i rollen som statsminister tager hånd om, hvad de anser for at være uheldige følger af arbejdskraftens fri bevægelighed inden for EU.

Det gennemgående tema i debatten har været såkaldt velfærdsturisme, hvor problematikken er, at borgere fra andre EU-lande rejser til for eksempel Danmark for efter kort tid at sikre sig adgang til velfærdsydelser. Men et nyt studie fra Københavns Universitet og Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd skyder hul i fortællingen om en omfattende velfærdsturisme.

»I princippet kan der være god grund til som bulgarer eller irer at komme til Danmark, fordi du får et større socialt sikkerhedsnet. Men ser man på forbruget af centrale velfærdsydelser over mange år, så ligger det på et stabilt niveau, der gør det misvisende at tale om tiltagende problemer med velfærdsturisme, hvis man da overhovedet kan tale om et sådant problem. Vi anbefaler, at man helt dropper det begreb i debatten«, siger professor Dorte Sindberg Martinsen fra KU.