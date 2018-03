Wulffmorgenthaler 20/03

FOR ABONNENTER

Sommeren er en feber, der sætter sig i hjertet og under kinderne, rastløst og insisterende. Det er en magisk årstid at være forelsket i og en brutal årstid at gå fra nogen. Alle vil hele tiden ud i byen trods faren for hele tiden at møde nogen, man prøver at undgå.

Første gang vi møder hovedpersonerne Skjold på 17 og Isabel på 18 er til en technofest i København, der hedder ’Bas under buen’. Høj drum’n’bass brager ud af et stort lydsystem. Der er sort af mennesker, indtil der lige pludseligt kun er to mennesker.

Skjold og Isabel minder om Birk Borkasøn og Ronja Røverdatter. De er opvokset i to kontrastfulde familier i hver sin ende af byen: Østerbro og Amager, men minder lidt om hinanden, mørkhårede, smukke og spinkle mennesker med store nysgerrige øjne.

Skjold og Isabel har besluttet sig for at gå fra hinanden, i hvert fald er de i gang med at være ved at beslutte sig. Skjold gik fra Isabel et par uger inden deres årsdag, men de har svært ved at rive sig løs, for København er en lille by, hvor man hele tiden render ind i hinanden, som Isabel plaget konstaterer i filmen.