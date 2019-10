Wulffmorgenthaler 21/10

Ingen forældre er perfekte. Alle har gjort noget, som børnene har svært ved at forstå. Men få har forældre, der var ansvarlige for at dræbe fem-seks millioner mennesker. Det har Niklas Frank. Hans far var Hans Frank, den tyske generalguvernør i Polen, der præsiderede over et af de mest brutale folkedrab i historien.

