Navnene på hvem der skal have EU's næste topposter skal drøftes over en middag

Blot to dage efter valget til Europa-Parlamentet mødes EU's stats- og regeringschefer 28. maj til en middag i Bruxelles for at diskutere kandidater til flere snart ledige topposter i EU.

Det bekræfter EU-præsident Donald Tusk på et pressemøde efter et topmøde i den rumænske by Sibiu, hvor medlemslandene har taget en første og kort drøftelse af processen for nomineringer.

Målet med et hurtigt topmøde er ifølge en diplomat at tage styringen i processen, så Europa-Parlamentet endnu ikke har fundet sine ben efter valget.

Derfor vil man to dage efter valget, når resultatet kendes, mødes i Bruxelles og forsøge at sætte navne på, hvem der skal være formand for EU-Kommissionen og EU-præsident.

