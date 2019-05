Undersøgelse: Danskerne er de eneste i Europa, der ser klimaforandringerne som en af de to største trusler

Ny undersøgelse viser, at vi ser klimaforandringerne som en større trussel end vores europæiske naboer. Ifølge Konservative og Enhedslisten er det blot med til at understrege, at Danmark skal være med til at minde andre europæiske lande om fordelene ved en grøn omstilling.