Venstre vil gøre grænsekontrollen permanent: »Men vi erkender også, at vi ikke er der helt endnu«

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) vil gøre den midlertidige grænsekontrol permanent. For Socialdemokratiet skriger det af, at Venstre har læst den socialdemokratiske politik og er gået til valg på den – til trods for at socialdemokraterne ikke vil svare direkte på, om de vil have permanent grænsekontrol.