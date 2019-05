Margrete Auken angreb Nikolaj Villumsen i debat om kemikalier: Jeg er træt af folk, der er så uerfarne, at de ikke kan trække grundstenen ud af et forlig. Ikke fordi man er ond. Bare fordi man er inkompetent

Kemikalie-diskussion fik bølgerne til at gå højt under klimadebat mellem kandidaterne til Europa-Parlamentet. Alle er enige om, at der skal gøres noget. Men hvad?