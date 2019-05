Meningsmåling: Støtte fra Metal-formand ser ud til at gavne de konservatives Pernille Weiss

Hver tredje vælger er fortsat i tvivl om, hvad de skal stemme til Europa-Parlamentsvalget, der tegner til at blive en gyser for flere partier.

Det Konservative Folkeparti, der har den eneste danske repræsentant i Europa-Parlamentets største politiske gruppe, EPP, ser ud til at have forbedret sine chancer for at bevare dette vigtige mandat.

I en ny meningsmåling, som Megafon har udført for Politiken og TV 2, er de konservative i den seneste uge gået frem og vil efter denne måling kunne bevare mandatet i Europa-Parlamentet og dermed pladsen i den vigtige borgerlige gruppe. Partiet står til 6,0 procent af stemmerne mod blot 3,9 procent i den foregående måling.

»Det er jeg rigtig glad for. Det ser positivt ud for, at vi kan hentet mandatet hjem på søndag«, siger de konservatives spidskandidat, Pernille Weiss, der stiller op til Europa-Parlamentet for første gang.

Hun er kommet på en hård opgave som afløser for den tidligere konservative partileder Bendt Bendtsen, der som spidskandidat var med til at trække 9,1 procent af stemmerne ved valget til Europa-Parlamentet i 2014.

Til gengæld kan Pernille Weiss glæde sig over, at hun i den seneste periode har fået støtte i sin valgkamp fra fremtrædende ledere i den danske fagbevægelse, blandt dem formanden for Dansk Metal, Claus Jensen, der har en fortid som fællestillidsmand på det nu nedlagte Lindøværft på Fyn, hvor Pernille Weiss også kommer fra.

Claus Jensen, som er socialdemokrat, har argumenteret for, at det er vigtigt for både dansk erhvervsliv og for dansk fagbevægelse, at der sidder en dansker i den største og dominerende gruppe i Europa-Parlamentet, som EPP også ser ud til at blive efter valget.

»Lige nu er det mandat på vippen, og det kan betyde, at der ikke sidder en dansker der, hvor de slår takten. I den største gruppe. Arh, det ville nu være ærgerligt«, har Metal-formanden sagt.

Og det har da været en vigtig melding, mener Pernille Weiss, der ikke er spor ked af at få anbefalinger fra fagbevægelsen, ligesom den konservative spidskandidat ikke vil være ked af at blive valgt med stemmer fra danske arbejdere.

»Vi er jo et folkeparti, og første gang, jeg selv stillede op til noget politisk, var, da jeg blev valgt til den fynske amtskreds i Dansk Sygeplejeråd«, siger Pernille Weiss.

»Jeg tror bestemt, at det betyder noget, når både fagforeningsledere og arbejdsgiverorganisationer siger, at det er vigtigt også at stemme taktisk, fordi det betyder noget for dansk erhvervsliv og for det danske arbejdsmarked, at vi sidder med de rigtige steder, og det er i EPP-gruppen. EPP står jo også for Det Europæiske Folkeparti«.

Nedtur for DF

Målingen fra Megafon bekræfter den nedtur, som Dansk Folkeparti oplever for tiden. I målingen går partiet fra 26,6 procent af stemmerne ved valget i 2014 til 12,4 procent. Dermed vil Dansk Folkeparti ifølge målingen skulle aflevere to af sine fire mandater til Venstre.

Derudover vil der ifølge Megafon-målingen ikke ske de store ændringer i mandatfordelingen. Dog må Folkebevægelsen mod EU i denne måling aflevere sit mandat til Enhedslisten, som Folkebevægelsen er i valgforbund med.

»I to andre nye målinger står vi til at fastholde vores mandat, så det viser, hvor usikre meningsmålingerne er«, siger Folkebevægelsens spidskandidat, Rina Ronja Kari.

Det understreger Megafon også selv i sine bemærkninger til målingen, der beskriver en stor stigning i antallet af vælgere, der har tænkt sig at stemme, men er i tvivl om, hvem de skal stemme på. Andelen af tvivlere er på 33 procent mod 21-22 procent ved tidligere valg.

Det kan gøre valgaftenen søndag til en gyser for flere af de opstillede partier, der er på vippen.

EU-modstanden svinder

Målingen viser den samme fremgang til partierne til venstre for midten, som man ser i målingerne forud for folketingsvalget.

Samtidig tegner den et klart billede af, at vælgerne i højere grad slutter op bag de EU-positive partier, som 75 procent af vælgerne støtter, hvor det for fire år siden kun var 65 procent.