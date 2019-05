Hver tredje aner ikke, hvad de skal stemme til EU-parlamentsvalget

Traditionelt er andelen af tvivlere ved europaparlamentsvalget stor - omkring 20 procent ved sidste valg for fem år siden. Men i år er andelen af tvivlere blevet større. Knap hver tredje, 30-33 procent, aner ikke, hvad de skal stemme på søndag. Det viser den nyeste måling fra Megafon for TV 2 og Politiken.

»Jeg ser det som et symptom på, at uanset hvordan vi vender og drejer det, så er valget gået galt denne gang. Jeg vil ikke pege fingre ad nogen. For jeg synes, alle virkelig har haft de bedste intentioner«, siger Asger H. Nielsen, administrerende direktør i Megafon, der har lavet undersøgelsen fra 20. til 22. maj med 1.010 respondenter over web og telefon.

»Medierne har gjort, hvad de kunne for at dække EP-valget. Politikerne har gjort, hvad de kunne. Og når vi snakker med vælgerne, så ville de egentlig også gerne, og de synes, det er et vigtigt valg, ikke mindst på grund af Brexit. Men at the end of the day er EU druknet i folketingsvalget, uden at jeg vil sige, hvem der er skyld i det«.

Asger H. Nielsen understreger, at det virkelig er en alvorlig situation for demokratiet, når en tredjedel af vælgerkorpset står og vrider hænder i stemmeboksen. Eller helt undlader at bruge den sidste søndag i maj på at gå til valg.

»Det er et meget voldsomt tal. Selv hvis du tager fat i din egen omgangskreds, så vil du opleve, at også gode oplyste samfundsborgere siger, arhh, det ved jeg sørme ikke. Og det er ikke fordi, de ikke kan lide at svare, men fordi de reelt er i tvivl. Når det er så stort et fænomen, så er det svært at sige, hvem der tvivler. Svaret er, at det er os alle sammen«.

Det siger altså Asger H. Nielsen, der ikke ser tegn på politikerlede eller generel EU-uvilje. Tværtimod. Interessen er stor. Men den faktiske valgdeltagelse dog noget mere behersket.

»Det er ikke sådan, at man kan sige, at vælgerne nægter at høre om EP-valget. Det sjove er, at flere faktisk siger, de gerne vil stemme. Der er 15-25 procent flere, der siger til os, at de gerne vil stemme, men som ender med ikke at få det gjort«, siger Asger H. Nielsen, der baserer udtalelsen på prognoser og erfaringer fra tidligere valg.

Megafon regner med, at 52 procent af de stemmeberettigede danskere vil bruge deres demokratiske ret på søndag.