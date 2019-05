Spidskandidaterne til søndagens EP-valg tørnede for sidste gang sammen torsdag eftermiddag. Især emnet grænsekontrol fik kandidaterne op i det røde felt.

»Det er et stort fupnummer«:

FOR ABONNENTER

Det kan mærkes på både tonen og temperamentet, at slutspurten forud for søndagens EP-valg er gået ind. Det blev klart under torsdagen debat mellem de ti spidskandidater i koncertstedet Tap1.